TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde sert düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Öncü verilere göre, şubatta aylık bazda yüzde 6 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 8,2 geriledi.

Yayımlanan bültende deprem etkisine vurgu yapılarak, "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabilmiştir. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır" olarak belirtildi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sanayinin alt sektörlerinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.

AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 6

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.