11 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde sert düşüş

TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde sert düşüş

Sanayi üretimi, şubat ayında aylık bazda yüzde 6 azalırken, beklenti yüzde 2 artış yönündeydi. Öncü veri, yıllık bazda ise yüzde 8,2 gerilerken, beklenti yüzde 1,5 yükseliş olmasıydı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 10:38
Takip Et

Sanayi üretiminde sert düşüş. Yüzde 8,2 geriledi

TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde sert düşüş
+
Aa
-

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Öncü verilere göre, şubatta aylık bazda yüzde 6 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 8,2 geriledi.

Yayımlanan bültende deprem etkisine vurgu yapılarak, "Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketinden etkilenen illerde mücbir sebep ilan edilmiş ve beyannameler ertelenmiş, bu illerden derlenen anketlerden yüzde 67 oranında cevap alınabilmiştir. Bu nedenle, 2023 Şubat ayına ilişkin hesaplamalarda eksik gözlemler için e-fatura, e-arşiv fatura verileri gibi alternatif veri kaynakları ve istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmıştır" olarak belirtildi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Sanayinin alt sektörlerinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.

AYLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 6 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
1
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿Son anket ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve İnce'nin oy oranları belli oldu
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
2
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿İşte ikinci turda kazanan lider. Siyaset kulisleri bu anketin sonucunu konuşuyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
3
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Kassandra 20 Nisan'da olacakları açıkladı. Alarm zilleri çalıyor
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
4
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Flaş flaş... Emekli ikramiyelerinde yeni gelişme
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
5
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Tıp tarihinin en kara lekesi. Okudukça isyan edeceksiniz
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
6
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿Sandık kurullarında HDP yerine MHP olacak. YSK'den kritik seçim kararı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
7
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿DSP Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Rüyada boya görmek ne demek? Rüyada boya görmek neye işaret?
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
﻿Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteriler devam etti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.