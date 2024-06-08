Sanayi ustalarından dizel araç sahiplerine uyarı: Masraf çıkabilir

Haziran ayı itibarıyla hava sıcaklıklarının ani yükselişi, hem insanlar hem de teknolojik cihazlar için zorlayıcı oluyor. Bu sıcaklıklara uyum sağlamakta güçlük çeken birçok vatandaş, özellikle araçlarıyla ilgili sorunlardan kaçınmaya çalışıyor.

ARAÇ BAKIM MALİYETLERİ CEP YAKIYOR

Son yıllarda yaşanan enflasyon, otomobillerin servis bakımları ve parça değişimlerini de ciddi şekilde etkiledi. Yüksek maliyetler nedeniyle milyonlarca araç sahibi, otomobillerinde arıza çıkma ihtimalini en aza indirmeye çalışıyor.

SANAYİ USTALARINDAN YAKIT UYARISI

Sanayi ustaları, yaz aylarında yakıt buharı yastığı oluşumu nedeniyle sürücüleri uyarıyor. Yüksek buhar basıncına sahip kış sınıfı akaryakıt kullanımı, depodan motora yakıt iletimini bozabilir ve otomobilin iç aksamında ciddi sorunlara yol açabilir.

YAZ DİZELİ KULLANIMI İLE TASARRUF

Ustalar, kış sınıfından yaz sınıfına tam ve başarılı bir geçişin yakıt dağıtım zincirinin her seviyesinde yapılması gerektiğini belirtiyor. Dizel yakıtın hafif bileşeni olan kerosenin, ağır bileşen gaz yağı ile zamanında değiştirilmesi önem taşıyor. Kerosenin ekonomik olarak gaz yağından daha pahalı olması, bu değişikliğin uzun vadede daha tasarruflu bir sürüş sağlayacağını gösteriyor.