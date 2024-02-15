Sanayide kadın çalışan sayısı arttı

Türkiye sanayisindeki istihdam ve ara eleman sorununa çare kadınlar oldu. Kadınlara yönelik verilen SGK teşviki, yükselen maaş skalası ve teknolojiye bağlı olarak fiziksel iş yükünün hafiflemesinin etkisiyle sanayide kadın istihdamına olan ilgi arttı.

Metin Can'ın haberine göre, Kadınların toplam istihdam içindeki payı da yüzde 33'e ulaşmasında kimi şirketlerin ilanlara 'kadın şartı' getirerek çıkması etkili oldu. Bu firmalardan biri olan BSH, Çerkezköy'de faaliyet gösteren fabrikasında çalıştırmak üzere tek seferde 400 kadına istihdam ortamı sağladı.

Son birkaç yıldır sanayi odaları tarafından yürütülen "Sanayide Kadın Eli" projesinin de beklenenden fazla ilgi gördüğü ortaya çıktı.

KAYNAKTA KADIN ELİ

Birçok fabrika da özellikle kaynakçılık gibi uzmanlık gerektiren ve zor bulunan dallara yönelik olarak kadınları eğitim vermeye başladı. Kadınların genetik olarak ellerinin bu işe daha yatkın olduğunu ve titremediğini belirten sanayiciler, özellikle ince kaynak gerektiren yerlerde kadınların daha başarılı olduğunu belirtiyor.

ARALIKTA REKOR ARTIŞ OLDU

TÜİK'IN önceki gün açıkladığı 2023 Aralık ayına dair veriler kadın istihdamında çifte rekor kırıldığını gösterdi. Erkek istihdam sayısı bu dönemde 21 milyon 476 bin olurken, istihdam oranı yüzde 66.1 olarak hesaplandı. Kadınlarda ise hem istihdam sayısında hem de istihdam oranında en yüksek seviyeye ulaşılmış olundu. Bu dönemde, kadın istihdamı 10 milyon 580 bini gördü ve istihdam oranı yüzde 31.9'a çıktı.