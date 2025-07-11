Sanayide usta, kalfa ve çıraklar bileklerini konuşturdu

Kaynak: İHA
Sanayide usta, kalfa ve çıraklar bileklerini konuşturdu

Erzurum'da oto sanayide usta, kalfa ve çırakların katılımıyla bilek güreşi turnuvası gerçekleştirildi.

Yakutiye Belediyesi ile Erzurum Gençlik Spor Müdürlüğü, Erzurum oto sanayide "Bileğine güvenen herkesi bekliyoruz" sloganıyla bilek güreşi turnuvası düzenledi.

Yaklaşık olarak 100 usta, kalfa ve çırağın katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Gençlik Spor İl Müdürü Levent Çakmur, hem sporun birlik ve beraberlik ruhunu göstermek hem de farkındalık oluşturacak bir etkinliğin altına imza attıklarını dile getirdi.

Bilek güreşi dünya şampiyonu Gökhan Seven de Erzurum'daki turnuvaya katılarak etkinliğe destek verdi. Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara madalya ve plaket takdim edildi.

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