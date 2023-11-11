Sancaktepe TEM Otoyolu'nda yanan minibüs alev topuna döndü

Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nda yanan minibüs alev topuna döndü. Minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

KAYNAK: İHA
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda yanan minibüs alev topuna döndü

Olay, TEM Otoyolu'nda saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan minibüsten henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Dumanları fark eden minibüs şoförü aracını emniyet şeridinde durdurdu.

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Dumanların aleve dönüşmesiyle kısa sürede büyüyen yangın tüm minibüsü sararken çıkan yangından dolayı, TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Yapılan çalışma neticesinde yangın söndürülürken alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.

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