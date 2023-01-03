Sancaktepe'de bir iş yerinde 76 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmada Emek Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinde kaçak tütün ve bandrolsüz ürün satıldığını tespit etti.

İş yerinde denetim yapan ekipler, 76 kilo 300 gram kaçak tütün ile bandrolsüz satılan 322 paket nargile tütünü, 4 bin 400 dal sigara ile 161 puro ele geçirdi.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)