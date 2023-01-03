3 Ocak 2023 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sancaktepe'de bir iş yerinde 76 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sancaktepe'de bir iş yerinde 76 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Sancaktepe'de bir iş yerinde 76 kilogram kaçak tütün ile bandrolsüz ürün ele geçirildi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:08
Takip Et

Sancaktepe'de bir iş yerinde kaçak tütün ve bandrolsüz ürün ele geçirildi

Sancaktepe'de bir iş yerinde 76 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçuyla ilgili yürüttüğü çalışmada Emek Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir iş yerinde kaçak tütün ve bandrolsüz ürün satıldığını tespit etti.

İş yerinde denetim yapan ekipler, 76 kilo 300 gram kaçak tütün ile bandrolsüz satılan 322 paket nargile tütünü, 4 bin 400 dal sigara ile 161 puro ele geçirdi.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlenirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
1
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu. Listedeki Türkler ve sıralamaları dikkat çekti
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
2
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿Yeni yılda gelen tüm zamların listesi. Yeni yıl geldin de ne oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
3
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿2022'nin en başarılı belediye başkanları belli oldu
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
4
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿Türkiye'de yaşayan toplam Suriyeli sayısı
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
5
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿EYT'lileri üzecek haberi ekonomist İbrahim Kahveci verdi
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
6
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿TFF Almanya'dan hakem istedi. Şerafettin Tilki açıkladı. İlk maçın hakemi belli oldu
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
7
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Manchester United'dan Muani için çılgın teklif
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oldu
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿238 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Tarihte bugün 3 Ocak
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.