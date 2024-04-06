Sancaktepe'de dehşet, evde uyuyan ailesine kurşun yağdırdı

Olayda anne ve erkek kardeşi hayatını kaybederken; baba ve ikiz kız kardeş ağır yaralandı. Şüpheli ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Veysel Karani Caddesi Hidayet Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Fırat, uyudukları sırada ailesine silahla ateş açtı. Ardından aynı silahla intihara kalkışan Fırat, olay yerinde yakalandı.

Olayda Sabiha Fırat ve Bilal Fırat hayatını kaybederken; Murat Fırat ve Zehra Fırat ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Baba Murat Fırat'ın bakkaldan yardım istemek için yürüdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.