Sancaktepe'de dehşet, evde uyuyan ailesine kurşun yağdırdı

Kaynak: DHA
Sancaktepe'de dehşet, evde uyuyan ailesine kurşun yağdırdı
Sancaktepe'de Yusuf Fırat (19), sabah saatlerinde ailesiyle birlikte yaşadığı eve gelerek uyuyan annesi, babası, erkek kardeşi ve ikiz kardeşinin üzerine kurşun yağdırdı.

Olayda anne ve erkek kardeşi hayatını kaybederken; baba ve ikiz kız kardeş ağır yaralandı. Şüpheli ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Veysel Karani Caddesi Hidayet Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Fırat, uyudukları sırada ailesine silahla ateş açtı. Ardından aynı silahla intihara kalkışan Fırat, olay yerinde yakalandı.

Olayda Sabiha Fırat ve Bilal Fırat hayatını kaybederken; Murat Fırat ve Zehra Fırat ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Baba Murat Fırat'ın bakkaldan yardım istemek için yürüdüğü anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

istanbul-sancaktepede-evde-uyuyan-aile-37119-3.jpg

istanbul-sancaktepede-evde-uyuyan-aile-37119.jpg

istanbul-sancaktepede-evde-uyuyan-aile-37119-1.jpg

istanbul-sancaktepede-evde-uyuyan-aile-37119-2.jpg

Son Haberler
AKP tarihteki yerini alır, CHP ise!.. Yazarlar
AKP tarihteki yerini alır, CHP ise!..
Gökhan Zan, Sinan Oğan ve Erdoğan Yazarlar
Gökhan Zan, Sinan Oğan ve Erdoğan
CHP bu şansı iyi değerlendirmeli Yazarlar
CHP bu şansı iyi değerlendirmeli
CHP’li Belediyelerin Öncelikleri Yazarlar
CHP’li Belediyelerin Öncelikleri
Madalyalı Şehir: Kahramanmaraş Yazarlar
Madalyalı Şehir: Kahramanmaraş
Milliyetçiler yok mu? Yazarlar
Milliyetçiler yok mu?
İLAN T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
İLAN T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN