Sancaktepe’de orman yangını

Kaynak: DHA
Sancaktepe’de orman yangını

Sancaktepe'de bir otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede ormanlık bölgeye sıçradı. Yangın kısa sürede 5 dönümlük alanın zarar görmesine yol açtı.

Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, saat 12.00 civarında Sancaktepe Fatih Mahallesi Kuş Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kuru otlar nedeniyle hızla büyüdü. Vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak yangın ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında can veya mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönüm alan hasar gördü. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

83641-2.jpg

83641-1.jpg

83641-3.jpg

83641.jpg

Son Haberler
Ünlü şarkıcı kızının öğretmeniyle evlendi. Karısı kanserden ölmüştü Magazin
Ünlü şarkıcı kızının öğretmeniyle evlendi. Karısı kanserden ölmüştü
THY'den yeni açıklama geldi. Seferler iptal olmuştu Gündem
THY'den yeni açıklama geldi. Seferler iptal olmuştu
Sinan Engin imzayı attı. Yeni sezondaki adresi resmen açıklandı Spor
Sinan Engin imzayı attı. Yeni sezondaki adresi resmen açıklandı
Asırlar sonra Türkiye'ye döndü Gündem
Asırlar sonra Türkiye'ye döndü
Tacikistan Dışişleri Bakanı, Bangladeş elçisiyle görüştü Dünya
Tacikistan Dışişleri Bakanı, Bangladeş elçisiyle görüştü
Charlton Athletic, Sophie Whitehouse'u kadrosuna kattı Spor
Charlton Athletic, Sophie Whitehouse'u kadrosuna kattı
Celal Şengör: 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak Gündem
Celal Şengör: 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak