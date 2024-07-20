Sancaktepe’de orman yangını

Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, saat 12.00 civarında Sancaktepe Fatih Mahallesi Kuş Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, kuru otlar nedeniyle hızla büyüdü. Vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak yangın ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine, çok sayıda itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Yangında can veya mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 5 dönüm alan hasar gördü. Bölgede itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.