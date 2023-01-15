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Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de şarampole düşen otomobilde sıkışan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 06:19
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Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
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Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkıp cadde kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole düştü.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye götürüldü.

Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. (AA)

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