﻿Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Osmangazi Mahallesi Atayolu Caddesi'nde kontrolden çıkıp cadde kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole düştü.
Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan 2 kişi hastaneye götürüldü.
Büyük hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı. (AA)
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