Sancaktepe’yi kazanan CHP’li aday kimdir? Nereli kaç yaşında?

31 Mart Mahalli İdareler seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Alper Yeğin, Sancaktepe’nin yeni belediye başkanı oldu. Sancaktepe Belediyesi AKP’den CHP’ye geçerken, Alper Yeğin’in kim olduğu oldukça fazla merak ediliyor.

Alper Yeğin, 1984 yılında İstanbul Sancaktepe’de doğdu ve 1984 yılından bu yana Sancaktepe’de ikamet etmekte. İlkokul öğrenimini Sarıgazi Osmangazi İlkokulu’nda, ortaokul öğrenimini Yunus Emre Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Mehmetçik Lisesi’nde bitiren Yeğin, Doğuş Üniversitesi’nde Dış Ticaret bölümünden mezun oldu.

Yeğin, 2005 yılında YEĞİN İNŞ. TİC. LTD.ŞTİ. isimli şirketini kurdu ve bir süre Sancaktepe İş Adamları Derneği (SANİAD) üyeliğinde bulundu. Siyasetçi ve yerel yönetim uzamanı olan Alper Yeğin, meslek hayatına İBB’ye bağlı Metro İstanbul A:Ş'de üst düzey yönetici olarak devam etti. İSTAÇ A.Ş.’de de danışmanlık yapmış olan Yeğin, evli ve 3 çocuk babasıdır.

2014-2019 yılları arasında Sancaktepe Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Alper Yeğin, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde, resmi olmayan sonuçlara göre Sancaktepe Belediye Başkanı olarak seçildi.