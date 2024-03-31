Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler

Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler
Kaynak: AA
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan kadınlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına yöresel giysileriyle gitti.
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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 1

Köy, Zile ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve 207 seçmeni ile 3 muhtar adayı bulunuyor.

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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 2

Kadınlar, düğün, bayram gibi özel günlerde giydikleri “üç beş” adı verilen yöresel kıyafetle oy kullandı.

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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 3

Köylülerden Kezban Açıkkara, köylerinde kadınların özel günlerde yöresel kıyafetlerini giydiklerini söyledi.

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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 4

Açıkkara, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 5

Akgül Atış da “Özel günlerimizde yöresel elbiselerimizi giyeriz. Oy vermeye bu kıyafetlerimizle gelmek istedik. Köyümüzde geleneklerimizi yürütmeye çalışıyoruz.

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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 6

Bizden sonraki nesillere de göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza giymelerini tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.

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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 7

Tokat genelinde 1859 sandıkta, 458 bin 261 kişi oy kullanacak.

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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 8
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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 9
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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 11
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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 15
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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 16
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Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler 17
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