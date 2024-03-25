Sandık görevlileri bu kaleme dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Sandık görevlileri bu kaleme dikkat
Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz sandık görevlilerine önemli bir uyarıda bulundu "dikkat" dedi. O konu silinebilinen tükenmez kalemlerle ilgiliydi. Yerel seçim sayılı günler kaldı. İşte o tükenmez kalemin çok ince marifeti...

Merkez Bankası'nın eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın paylaştığı bir görüntü kafaları karıştırdı. Çünkü bir tükenmez kalemden bahsediliyordu. Hem de silgisi olan bir tükenmez kalemden. Seçimler geliyor, ya silinirse. Durmuş Yılmaz'da uyardı "dikkat" diye...

Olayı anlatan kişi paylaşılan videoda şunları söyledi:

"Avrupa'dan gelmiş bir kalem. Baş tarafından beyaz silgilerini görüyorsunuz. Şimdi denemesini yapacağım. Seçim yazıyorum. Sandık başı görevlilerinin çok dikkat etmesi gerekiyor. 76 yazdık. Arka tarafındaki silgiyle beraber silinebiliyor. Ve ben bunu bir partilinin elinde gördüm. Bu kalemin aynısından vardı. Sayım döküm tutanağını yazıyordu. Uyardım kendisini. Sandık görevlilerinin çok dikkat etmesi gereken bir mesele. Tükenmez kalemlere dikkat etsinler. Sonradan silinebilen kalemler elinde olmasın kimselerin"

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