Sandık Kokusu'nda yaprak dökümü! Bir oyuncu daha ekibe veda ediyor

Sandık Kokusu'nda yaprak dökümü devam ediyor. Geçtiğimiz sezon finaline doğru dizinin Atilla’sı Metin Akdülger diziden ayrılmıştı.

Dizinin yeni sezonunda Karsu’nu eski kocası Reha’ya canlandıran Necip Memili'nin projeden ayrılacağı konuşuluyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre ise Sandık Kokusu'ndan bir oyuncu daha ayrılıyor.

O KARAKTER DE DİZİYE VEDA ETTİ

Geçtiğimiz sezon Atilla'nın kardeşi olarak “Mert Melek” karakteriyle diziye katılan Sercan Badur, diziden ayrılıyor.

SERCAN BADUR KİMDİR?

İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu Sercan Badur, Mimar Sinan Üni. Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tiyatro sahnesinde Bugün, Fantastik Hikayeler Makinesi ve Kürk Mantolu Madonna gibi tiyatro oyunlarında yer aldı.

Badur, sinema kariyerine 2009 yılında Çağan Irmak'ın Karanlıktakiler filminde rol alarak başladı. Ardından Atlıkarınca, El Yazısı, Uzaklarda Arama, Arif V 216, Annem ve Soygun Oyunu: Büyük Vurgun gibi filmlerde oynadı.

Eş zamanlı olarak televizyon kariyerine de devam eden Badur, 2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Necati karakterini canlandırdı. Daha sonra Canımın İçi, Güllerin Savaşı, Babam ve Ailesi, Masum Değiliz, Tövbeler Olsun gibi dizilerde rol aldı.