Galatasaray'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane, Bild'e özel açıklamalarda bulunarak Türkiye tercihinin sebeplerini sıraladı.

Aynı zamanda milli takımda geri plana itilmesi hakkında da konuşan Leroy Sane, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kendisi için yaptıklarına minnettar olduğunu ifade etti.

Sane'nin Nagelsmann ile ilgili sözleri, Bayern Münih'i reddedip Galatasaray'a gittiği için Alman teknik adamın kendisine mobbing uyguladığına yönelik medyada çıkan iddiaların da asılsız olduğunu gözler önüne serdi.

'GALATASARAY FIRSATI BANA CAZİP GELDİ'

Bayern Münih ile sözleşme yenilememesinde maaşında kesintisinin rol oynadığını söyleyen Sane, "Sözleşme şartları tek başına belirleyici bir faktör değildi, ancak elbette bir rol oynadılar. Ancak 2020'de pandemi sırasında Bayern Münih'e transfer olduğumda maaşımda da kesintiye gittim. Benim için önemli olan, kariyerimde hâlâ neyi deneyimlemek istediğimdi. Galatasaray fırsatı bana cazip geldi." diye konuştu.

'GALATASARAY'IN BAŞARMAK İSTEDİĞİ ŞEYLER ÇOK İDDİALI'

Neden Galatasaray'ı tercih ettiğini de açıklayan Sane, "Karara yaklaştıkça daha çok düşündüm. Yeni bir sayfa açmak istiyordum. Gala'nın başarmak istediği şey çok iddialı. Çok fazla baskı vardı. Bu yüzden geleceğimi Galatasaray'da gördüm." dedi.

'GALATASARAY'A TRANSFERİMDEN SONRA İKİ KEZ KONUŞTUK'

Galatasaray'da forma giymeye başlamasının ardından Almanya Milli Takımı'nda geri plana itilmeiyle ilgili de konuşarak Julian Nagelsmann ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

Sane milli takımdan geri kalması hakkında şöyle konuştu:

"Julian beni uzun zamandır tanıyor, Bayern'de ve milli takımda bana koçluk yaptı . Galatasaray'a transferimden bu yana iki güzel telefon görüşmesi yaptık ve her şeyi açıkça konuşuyoruz. Julian son birkaç yıldır bana çok güvendi ve her zaman yanımda oldu. Bunun benim için yeni bir durum olduğunu, önce ritmimi bulmam gerektiğini biliyordu. Burada işlerin oturması için zamana ihtiyacı vardı ve bu her zaman açıkça dile getirildi: bu yüzden ne kızgın ne de üzgündüm.

'BENİ KESİNLİKLE ADİL BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEK'

Güçlü yönlerimi ortaya koymam, oyundaki enerjimi geliştirmem gerekiyor. Julian'ın benden istediği bu. Bunu başarabilirsem, takıma geri dönebileceğimi biliyorum. Julian beni kesinlikle adil bir şekilde değerlendirecek ve bu özelliğini gerçekten takdir ediyorum. Julian'a benim için yaptıklarından dolayı minnettarım."