Almanya'da Leroy Sane krizi!

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından kadroya dahil edilmemişti. Bu karar sonrası, genç teknik adama flaş bir tepki geldi.

Eski Almanya Milli Takım Sportif Direktörü ve Borussia Dortmund güncel olarak danışmanlık yapan Matthias Sammer, Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelssman'ın Leroy Sane hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Julian Nagelsmann, Leroy Sane'yi kadroya çağırmadığını şu sözlerle açıklamıştı;

"Leroy artık Bundesliga'dan biraz daha kötü bir ligde oynuyor. Daha fazla öne çıkması gerekiyor. İşlerin rayına oturması için hâlâ biraz zamana ihtiyacı var, ama bu tamamen normal ve bunu ona da ilettim: Mucize beklemiyorum."

"ŞAŞIRDIM"

Bild'e konuşan Matthias Sammer, genç teknik adama cevap olarak, "Türk futbolu hakkında bu kadar küçümseyici konuşulmasına biraz şaşırdım. Leroy bir karar verdi ve bunun için iyi nedenleri vardır." dedi.

Oyuncuların bireysel performanslara göre milli takıma çağrılmasını savunan Alman yönetici, "Onu artık milli takıma dahil etmiyor muyuz? Ya da Bayern'de kalır, orada çok iyi oynamaz ama sırf orada oynuyor diye mi milli takıma alırız? Ben her zaman milli takım için bireysel performansın gerekli olduğunu düşünürdüm." ifadelerini kullandı.

"RONALDO DA OYNAMAMALI O ZAMAN"

Son olarak Nagelsmann'ın düşüncesine karşıt olarak Cristiano Ronaldo örneğini veren Sammer, "Aksi halde, Cristiano Ronaldo da artık Portekiz için oynamamalı, çünkü o da bir yerlerde uzaklarda top koşturuyor ve bir üst ligde değil!" sözlerini sarf etti.

