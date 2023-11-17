Saniyelerle ölümden kurtuldu. Koca TIR az daha üzerinden geçecekti

Sarıyer'de ölüm peş peşe iki araçtakileri teğet geçti. Görüntü 6 Kasım gününden. TIR'ın şoförünün olmadığını ve kaydığını fark eden öğrenci servisi sürücüsü geri geri giderek, talebelerin canını kurtardı. Bu sırada servis şoförünün hamlesini gören bir aracın şoförünü görünce frene basıp, hayata tutundu. O anlar kameraya böyle yansıdı.

KAYNAK: DHA
Saniyelerle ölümden kurtuldu. Koca TIR az daha üzerinden geçecekti

Sarıyer'de inşaat malzemesi yüklü TIR'ın şoförü, aracı yokuş aşağı park etti. Bundan sonra olanlar oldu. 6 Kasım'da çekilen ve yeni ortaya çıkan görüntüde TIR'ın şoförünün olmadığını fark eden öğrenci servisinin sürücüsü, onlarca öğrencinin canını kurtardı. Servis şoförü geri geri giderek olası bir faciayı engelledi. Bir otomobil ile güvenlik kulübesini teğet geçen TIR, binaya girmek üzereyken duvara çarparak durdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza 6 Kasım Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İnşaat malzemesi yüklü TIR'ın şoförü cadde üzerinde aracı park ederek adres sormak için indi. Bu sırada park halindeki TIR, fren boşalması soncu yokuş aşağı kaymaya başladı. Cadde üzerindeki öğrenci servisinin şoförü, TIR'ın sürücüsünün olmadan ilerlediğini fark ederek servis aracını geri geri götürerek olası bir faciayı engelledi. Son anda duran bir otomobil ile güvenlik kulübesini de teğet geçen TIR, bir binanın bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kazayı gören Sezer Şit, "Ses gelince biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Deprem sandık açıkçası ilk olarak. Sonra dışarı çıktığımızda gördük ki, kamyon aşırı yükten freni patlamış direk duvar durdurmuş. Allah'tan eve girmemiş, daha kötü şeyler olabilirdi eve girse" dedi.

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