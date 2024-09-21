Şanlıurfa Belediye Başkanı Gürpınar Refah Partisi’ne yüklendi: Düzelme ihtimali yoktu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği Refah Partisi’nden AKP’nin talebi sonrasında istifa ettiği öne sürülen Mehmet Kasım Gürpınar, ayrılma sebeplerini açıklarken flaş ifadelerde bulundu. Gürpınar, "Benim yurt dışına bir an evvel gitmemi isteyen veya siyasetten uzaklaşmamı isteyen kesimin yaptığı bir propaganda var” dedi.

GÜRPINAR: DÜZELME İHTİMALİNİ GÖRMEDİM

Mehmet Kasım Gürpınar, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada Refah Partisi’nden istifa gerekçelerini sıraladı. Siyasi yolculuğu hakkında açıklamalarda bulunan Gürpınar şöyle konuştu:

“Geçmişte benim sıkıntısını yaşadığım bazı kurunsak problemlerin aynı şekilde burada yaşanacağını da çok net bir şekilde görmeye başladım. Benim bununla kaybedecek vaktim de tahammülüm de yok. Düzeltmek için gayret edecek veya bir çaba içine girmem de mantıksız olur. Bunu düzeltecek olan ben değilim zaten. Yıllarca bir taraftan bunun mücadelesini de yapmışım ve eski partimden çok başaralı olamamışım. En azından Urfa için de söylüyorum ben bu duruma baktığımda aynı kurumsal sıkıntılar burada da yaşanıyor ve artarak yaşanacak. Hiçbir zaman düzelme ihtimalini görmedim”

Şanlıurfa’da Belediye meclisinde 4 parti olduğunu söyleyen Gürpınar, “Refah üye bakımında 3. parti. Bu durum zaman zaman farklı şekilde karşınıza farklı sıkıntılar olarak çıkabiliyor. Benim bunlara ne tahammül edecek ne de bunlarla uğraşacak vaktim var” ifadelerini kullandı.

“SİYASETTEN UZAKLAŞMAMI İSTEYEN KESİM VAR”

En iyisi bağımsız kalmak olduğunun altını çizen Gürpınar, “Halka rağmen siyaset olmaz. Halkı kırmadığım için onların isteği ile başkan adayı olmuştum. İstifa edince bir yol alacaksak bunu tekrar halka sormak lazım. Halkla istişare ettik ama oradan çıkan talep doğrultusunda geçmemin uygun olmadığını şu anda halk düşünüyor. Onun için biz de bu şekilde devam etmeye karar verdik.” şeklinde konuştu.

'Büyükelçilik istediğine' dair iddiaları da yanıtlayan Gürpınar, “Benim yurt dışına bir an evvel gitmemi isteyen veya siyasetten uzaklaşmamı isteyen kesimin yaptığı bir propaganda var” dedi.