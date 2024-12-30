Şanlıurfa feci kaza: Çöp kamyonunun altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şanlıurfa feci kaza: Çöp kamyonunun altında kaldı

Şanlıurfa’da belediye ait bir çöp kamyonu Suriye Uyruklu 7 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk çöp kamyonunu altına sürüklendi. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Kemal Hüseyin, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta biriken çöpleri toplamaya gelen sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen Eyyübiye Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Suriye uyruklu Kemal Hüseyin'e çarptı. Hüseyin aracın altında kalırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Hüseyin'i, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hüseyin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kemal Hüseyin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Şanlıurfa feci kaza: 7 yaşındaki Kemal çöp kamyonunun altında kaldı

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