Şanlıurfa İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Şanlıurfa İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Şanlıurfa ve ilçelerinde gerçekleştirilen 2024 yerel seçimleri, büyük ilgi gördü.

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

ŞANLIURFA İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKÇAKALE

EYYÜBİYE

HİLVAN

VİRANŞEHİR

BİRECİK

HALFETİ

KARAKÖPRÜ

BOZOVA

HALİLİYE

SİVEREK

CEYLANPINAR

HARRAN

SURUÇ

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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