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Şanlıurfa merkezli 16 ilde "change" araç operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 16 ilde, şase numaralarını değiştirdikleri 51 otomobili satanlara yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:08
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Şanlıurfa merkezli 16 ilde "change" araç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 16 ilde ''change'' araç operasyonu: 19 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Salim Şen, operasyonla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, motor ve şase numarasının o aracın kimlik bilgisi olduğunu belirtti.

 

Ülke genelinde "change" araçların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturduklarını aktaran Şen, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Adana, Bingöl, Osmaniye, Adıyaman gibi 16 ilde "Kazıntı-1" isimli operasyonu gerçekleştirdiklerini anlattı.

Operasyonda 19 şüphelinin adreslerinde yakalandığını, çeşitli marka ve modellerde 51 aracın ele geçirildiğini, şebekenin yaklaşık 20 milyon liralık dolandırıcılık yaptığını dile getiren Şen, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 av tüfeği ve 1 tabanca ile çeşitli silahlara ait 121 merminin de ele geçirildiğini belirtti.

İkinci el araç alacak olan olanlara uyarıda bulunan Şen, "Araç alacak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, ilan sitelerinde piyasa değerinin altında fiyatlandırılan araçlara karşı duyarlı olmaları, özellikle alacakları araçların tramer sorgularını yaptırmaları, güvenilir ve uzman eksperleri tercih etmeleri, ağır hasarlı araçları alırken aracın geçmişini daha detaylı araştırmaları önem arz etmektedir." dedi.

 

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