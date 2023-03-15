15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da sel sularına kapılan adam böyle sürüklendi

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan adam böyle sürüklendi

Şanlıurfa, selden sular altında kalırken, sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği görüntüler anbean kameraya yansıdı. İşte o anlar...

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:11
Takip Et

Şanlıurfa sele teslim: Sulara kapılan adamı böyle sürükledi

Şanlıurfa'da sel sularına kapılan adam böyle sürüklendi
+
Aa
-

Şanlıurfa'da dünden bu yana etkili olan sağanak, sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.

6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

Gündüz çekilen görüntülerde araçlar sel suları nedeniyle mahsur kaldı.

SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana gelirken, merkez ilçelerde ise aşırı yağış nedeniyle Balıklıgöl ve Abide Köprülü Kavşağı nehre döndü.

Kentin birçok bölümünde su altında kalan yollar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, sel sularında insanlar ve araçlar sürüklendi. Hastanenin de sular altında kaldığı felakette birçok ev ve iş yerini ise su bastı. Tırların devrildiği selde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan insanlar da sel sularında sürüklendi. Suların geldiği ilk dakikalarda araçları ile su içinde kalan insanların ve onlara müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin de sular altında kaldığı ileri sürülüyor

Bölge halkından Abdullah Sincer yıllardır Kemer'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi. Sincer, dün akşamdan beri çalışmaların devam ettiğini ve bölgede evleri, iş yerlerini ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini su bastığını belirtti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
1
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿11 seçim anketinin ortalamasından ne çıktı. Her partide bu sonuçlar konuşuluyor
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
2
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Meteoroloji'den 5 il için 'son dakika' uyarısı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
3
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Ankara kulislerindeki müthiş iddia. Murat Yetkin iktidarın yaptığı Kılıçdaroğlu hazırlığını açıkladı
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
4
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
5
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Hoşgeldin hocam: Mustafa Denizli ortaya çıktı, takımı kazandı
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
6
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
7
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿İskoç yönetmenden genç sinemacılara destek
﻿İskoç yönetmenden genç sinemacılara destek
﻿İskoç yönetmenden genç sinemacılara destek
﻿Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 127,56 arttı
﻿Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 127,56 arttı
﻿Tarım ürünlerinde enflasyon uçtu gidiyor. Yıllık yüzde 127,56 arttı
﻿İstiklal Caddesi’nde yangın kiliseye sıçradı
﻿İstiklal Caddesi’nde yangın kiliseye sıçradı
﻿İstiklal Caddesi’nde yangın kiliseye sıçradı
﻿Şanlıurfa Valisi açıklama yaptı: Eğitime bir gün ara verdil
﻿Şanlıurfa Valisi açıklama yaptı: Eğitime bir gün ara verdil
﻿Şanlıurfa Valisi açıklama yaptı: Eğitime bir gün ara verdil
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.