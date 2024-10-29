Şanlıurfa’da 19 kişi polisten kaçamadı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da 19 kişi polisten kaçamadı

Şanlıurfa’da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Ceylanpınar, Suruç, Hilvan, Siverek ve Siverek ilçelerinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

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Yapılan uygulamalarla toplamda 14 bin 360 şahıs sorgulandı, 2 bin 258 araç, 209 motosiklet ve 18 umuma açık yer ile iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonucunda 19 aranan şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca toplamda 15 araç ve sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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