Şanlıurfa'da 6 bin 300 mermi ele geçirildi

Operasyonda 6 bin 300 mermi, 44 şarjör, 6 dipçik, 3 tabanca ve 113 muşta ele geçirildi. İş yeri sahibi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Baskın Yaptı

Olay, Hasan Çelebi Mahallesi’nde meydana geldi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı tespit edilen bir iş yerine baskın yaptı. İş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

İş Yeri Sahibi Serbest

Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi R.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. R.Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.