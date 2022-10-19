Mısır tarlasında kenevir ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesi kırsalında bir ev ve tarlaya düzenlenen operasyonda ruhsatsız av tüfeği ile mısırların arasında ekilmiş 95 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile asayiş timleri, Hilvan kırsalındaki bir tarlada kenevir bitkisi yetiştirildiği istihbaratını aldı. Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, mısır tarlasında ve evde arama yaptı. Tarlayı didik didik arayan ekipler, ekili vaziyette 95 kök kenevir bitkisi buldu. Sökülen kenevir bitkisi imha edilirken A.B. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.



(Kaynak: İHA)