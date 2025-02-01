Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga çıktı

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga çıktı

Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga çıktı. Adliyede çıkan kavgada 16 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akraba iki aile, şikayet için gittikleri adliye bahçesinde kavga etti.

Polisin güçlükle sonlandırdığı olayda 3'ü polis 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Kavga, akşam saatlerinde Güney Mahallesi'ndeki Siverek Adliye binası bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçeye bağlı Yığınot Mahallesi'nde oturan akraba iki aile arasında sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.İ. adliyeye sevk edilirken, kavga eden iki aile fertleri de şikayette bulunmak üzere adliyeye gitti. Adliye bahçesinde karşılaşan aileler arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa, tekme ve yumrukların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

3’Ü POLİS 16 YARALI, 15 GÖZALTI

İhbar üzerine adliyeye sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Kavgada 3'ü polis memuru 16 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya karışan 15 kişiyi gözaltına aldı.

Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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