Şanlıurfa'da AKP'den istifa eden bir isim daha Yeniden Refah'tan belediye başkan adayı oldu

Şanlıurfa'da AKP'deki istifalar devam ederken, Yeniden Refah Partisi (YRP) AKP'den istifa eden isimleri aday göstermeyi sürdürüyor. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya da AKP'den istifa ederek YRP'nin Akçakale adayı oldu.

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AKP'nin yeniden aday göstermediği Yalçınkaya, 9 Şubat'ta 17 meclis üyesiyle birlikte istifa ettiğini duyurmuştu.

Yalçınkaya, istifasına ilişkin yaptığı açıklamasında, "Ben kaptanım. Kaptan sadece Allah'tan korkar. Tavrımız belli, dediğim gibi Cumhurbaşkanını kimse savunamazken biz çıktık savunduk. Arapları kimse tanımazken biz çıktık mücadelesini yaptık. Ben müsaade isteyecektim ama bunların kararlılığı, mağduriyeti ve zulüm karşısında bunları bırakıp gidemem. Anca beraber kanca beraber. Bu destanı birlikte yazacağız" ifadelerini kullanmıştı.