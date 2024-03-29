Urfa'da kıran kırana yarış son anketler geldi. AKP mi Yeniden Refah mı? İpi hangisi göğüsleyecek

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala anket şirketlerini son çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Seçimde en merak edilen şehirlerden biri de Urfa oldu. Yeniden Refah Partisi'nin Urfa'nın tanınmış isimlerinden eski AKP Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ı aday göstermesinden sonra YRP’nin Urfa’da kazanma şansı bir hayli arttı.

Son alarak Asal Araştırma Şirketi, Urfa'da yaptığı seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 16-21 Mart tarihleri arasında 1500 kişiyle görüşülerek yapılan ankette yarışın AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında geçeceği net şekilde belli oluyor. Yapılan araştırmaya göre kazanma ihtimali bu iki partiye göre zayıf olsa da DEM Parti'nin aldığı oy oranı da dikkat çekiyor.

Yapılan ankete göre Şanlıurfa'da oy oranları şu şekilde sıralandı.

AKP adayı Zeynel Abidin Beyazgül: Yüzde 36,6

Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kasım Gülpınar: Yüzde 32,0

DEM Parti Urfa eş başkan adayları Gülşen Özer ve Celalettin Erkmen: Yüzde 22,6

Diğer adaylar: Yüzde 8,8