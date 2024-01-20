Şanlıurfa’da alacak-verecek kavgasında 2 kişi öldürüldü

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da alacak-verecek kavgasında 2 kişi öldürüldü
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde iki aile arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Harran ilçesine bağlı Aydıncık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, akraba olan aileler arasında alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada, silahlar konuştu.

Kavga esnasında kurşunların hedefi olan Ali Ö. ve İzzetin E. hayatını kaybederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatılırken, ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturama devam ediyor.

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