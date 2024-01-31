'Ramazan hoca' lakaplı sosyal medya fenomeni İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü

Sosyal medya hesabından yaptığı konuşmalar ve paylaşımlarla fenomen haline gelen Ramazan Böçkün, Cerrahpaşa'da bir çay ocağında kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Uğradığı saldırı sonrası sağlık ekipleri tarafından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fenomen Ramazan Böçkün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Böçkün'ün eczacı komşusu, polis ekiplerini arayarak Böçkün’e ait çay ocağının içerisinin boş olduğunun fakat camlarda kaz izlerinin bulunduğu ihbarını verdi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri tarafından çay ocağı içerisinde yapılan incelemede Ramazan Böçkün’ün bıçakla öldürüldüğü tespit edildi. Cinayetin aydınlatılması amacıyla çevrede bulunan kamera kayıtları inceleme altına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

DİYARBAKIR'IN SEMBOL İSİMLERİNDEN BİRİ HALİNE GELMİŞTİ

Küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği dini bilgileri Ulu Cami’de vatandaşlara anlatan ‘Filozof Ramazan hoca’ Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri olmuştu.

Kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Ramazan Böçkün, bir süredir sosyal medyada da fenomen haline gelmişti.