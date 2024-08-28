Şanlıurfa'da araba inşaat çukuruna uçtu! O anlar kamerada

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da araba inşaat çukuruna uçtu! O anlar kamerada

Şanlıurfa’da, bir otomobilin inşaat çukuruna düşme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, araç 6 metre derinliğinde bir inşaat çukuruna yuvarlandı ve içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Akpiyar Mahallesi'nde gerçekleşti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden 34 EM 0079 plakalı araç, kontrolden çıkarak derin bir inşaat çukuruna düştü.

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Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anı, yakındaki bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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