Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana kazada 3 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Ceylanpınar ilçesi Akrepli Mahallesi yolunda meydana geldi. D.U. idaresindeki 63 SA 720 plakalı otomobil ile Abdurrazzak K. yönetimindeki 41 AS 682 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanarak araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çabasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 3 yaralı, sağlık ekiplerince ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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