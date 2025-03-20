Şanlıurfa'da beşiz bebek sevinci

Kaynak: AA
Şanlıurfa'da beşiz bebek sevinci

Şanlıurfa'da iki erkek çocuk sahibi olan çiftin beşiz bebekleri dünyaya geldi.

Şanlıurfa'da iki erkek çocuk sahibi Ahmet ve Şemse Felhan çiftinin beşiz bebekleri dünyaya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şemse Felhan (27), gebeliğinin 9. haftasında gittiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki kontrollerinde beşiz çocuğa hamile olduğunu öğrendi.

kg.jpgDoktorların nezaretinde hamilelik süreci dikkatle izlenen Şemse Felhan, gebeliğinin 27. haftasında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Derya Uyan Hendem ve Op. Dr. Adem Dilek gözetiminde gerçekleştirilen doğumla 2'si kız 5 bebek dünyaya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Derya Uyan Hendem, bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğduğunu belirterek, "Bebekler şu anda yeni doğan yoğun bakım ünitesinde yatıyor, genel sağlık durumları iyi. Ancak erken doğum nedeniyle riskleri var, bu nedenle takibini yapıyoruz. Umarım anne ve bebekler sağlıklı bir şekilde taburcu olur." ifadelerini kullandı.

Anne Felhan da bu süreçte bebeklerin takibini yapan doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.

Son Haberler
TBMM karıştı! AKP ve CHP'li vekiller burun buruna geldi! Şişe fırlatıldı...
TBMM karıştı! AKP ve CHP'li vekiller burun buruna geldi! Şişe fırlatıldı...
Bizimkiler'in Hacer'iydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Bizimkiler'in Hacer'iydi! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Kavuncu’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ‘darbe’ tepkisi!
Kavuncu’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ‘darbe’ tepkisi!
Ümraniye’de üzücü haber! İnşaat iskelesinden düşen 2 işçi can verdi
Ümraniye’de üzücü haber! İnşaat iskelesinden düşen 2 işçi can verdi
Tekme tokat dövülerek metrodan atıldı: Olay anı kameraya yansıdı
Tekme tokat dövülerek metrodan atıldı: Olay anı kameraya yansıdı