Şanlıurfa’da Biçerdöver otomobili ezdi 1 ölü

Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da Biçerdöver otomobili ezdi 1 ölü
Şanlıurfa’da biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada otomobildeki İsmail Uğur (49) öldü, sürücü Hasan Uğur ise yaralandı.

Şanlıurfa’nın Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, şehir merkezine gelen Hasan Uğur’un kullandığı 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş.’nin kullandığı biçerdöver, kafa kafaya çarpıştı.

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1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaşanan kazada sürücü Hasan Uğur ile yanındaki İsmail Uğur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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