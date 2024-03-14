Şanlıurfa’da Biçerdöver otomobili ezdi 1 ölü

Şanlıurfa’nın Yardımcı Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, şehir merkezine gelen Hasan Uğur’un kullandığı 06 LKY 97 plakalı otomobil ile A.Ş.’nin kullandığı biçerdöver, kafa kafaya çarpıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Yaşanan kazada sürücü Hasan Uğur ile yanındaki İsmail Uğur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası biçerdöver sürücüsü A.Ş. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.