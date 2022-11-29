Doktorun burnunu kıran hasta yakınından ilginç savunma

DHA’nın haberine göre; Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde dün akşam saatlerinde nöbetçi olan doktor Orhan Hagi, bir hastayı muayene ettiği sırada oda önünde bekleyen diğer hasta yakınları ile sıra nedeniyle tartıştı.

“BENİM HASTAM ÇOK ACİL ÖNCE BAKACAKSIN”

Hasta olan annesiyle gelen Hüseyin D.’nin, muayene odasındaki doktora, “Benim hastam çok acil, ilk benim hastama bakacaksın” demesi üzerine tartışma çıktı.

Tartışma sırasında hasta yakını Hüseyin D., bilgi işlem görevlisi ile doktor Orhan Hagi’ye saldırdı.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Yaşanan arbede sırasında yüzüne yumruk ve kafa darbesi alan ve burnu kırılan acil servis doktoru, olay yerinde gerçekleştirilen ilk müdahalenin sonrasında ameliyata alındı.

Hüseyin D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bir süre önce yine hasta yakınının saldırısına uğradığı öğrenilen doktoru darbeden Hüseyin D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

‘ÖFKEME YENİLDİM’

Hüseyin D.’nin polisteki ifadesinde hasta olan annesini tedavi için hastaneye götürdüğünü belirterek, “Annem ile sıra bekliyorduk. Ancak uzun süre beklememize rağmen bize bakan olmayınca doktora seslendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıkınca kendimi kaybettim ve öfkeme yenilerek istemediğim bu olay meydana geldi. Pişmanım” dediği öğrenildi.

BAKAN KOCA’DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaşanan olaya tepki gösterdi. Sağlıkta şiddetin azaldığı bir dönemde bu durumun herkesi üzdüğünü belirten Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, bakanlığımızın kararlılığı açıktır.”