Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Amca yeğenini vurdu

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da düğün kana bulandı! Amca yeğenini vurdu

Şanlıurfa Akçakale’de düğünde alacağını isteyen amca Mesut Kurt, yeğeni İbrahim Halil Kurt’u tabancayla vurdu. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Alıncık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kurt, bir düğünde karşılaştığı yeğeni İbrahim Halil Kurt'tan alacağını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Mesut Kurt, yanında bulunan tabancayla yeğenine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan İbrahim Halil Kurt, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Amca olay yerinden kaçarken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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