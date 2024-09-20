Şanlıurfa’da düğün yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da düğün yolunda kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yolcu minibüsü ile düğüne giden hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yolcu minibüsü ile düğüne giden hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yapımı devam eden ve trafiğe kapalı olan çevre yolunda henüz sürücüsü belirlenemeyen 63 H 2854 plakalı şehir içi toplu taşıma minibüsü ile düğüne gittikleri öğrenilen Zeki Karabulut (40) idaresindeki 66 DR 827 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaşanan feci kazada, aralarında kadın ve çocukların olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Zeki Karabulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, kaza bölgesinde güvenlik önlemi alarak inceleme çalışması başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Haberler
Enigma: II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren icat
Enigma: II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren icat
İsrail Gazze'de sivillerin yaşadığı binayı hedef aldı: 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti
İsrail Gazze'de sivillerin yaşadığı binayı hedef aldı: 3'ü çocuk 13 kişi hayatını kaybetti
Kriptografi: Şifreleri çözen bilim dalı
Kriptografi: Şifreleri çözen bilim dalı
Özgür Özel'den Bahçeli'ye HÜDA PAR sorusu. 'Elini daha ne kadar tutacaksınız?'
Özgür Özel'den Bahçeli'ye HÜDA PAR sorusu. 'Elini daha ne kadar tutacaksınız?'
Yemekten çıkan fare uçağa acil iniş yaptırdı
Yemekten çıkan fare uçağa acil iniş yaptırdı