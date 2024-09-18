Şanlıurfa'da düğünde havaya ateş açan 5 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, düğün ve benzeri etkinliklerde sorumsuzca silahla havaya ateş açılmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Vali Şıldak, bu tür tehlikeli suçları işleyenlerin tespit edilip yasal işlem başlatıldığını ifade ederek, jandarma ekiplerinin İncirli Mahallesi'nde gerçekleşen bir sünnet düğününde havaya ateş açan kişileri yakalamak üzere bazı adreslerde arama yaptığını duyurdu.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 4 ruhsatlı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 534 mermi ve 12 şarjör ele geçirildiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Ruhsatlı silahların ruhsatları iptal edilmiş, düğünde silah atan 5 kişi yakalanmış ve haklarında 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan soruşturma başlatılmış, ayrıca idari işlem yapılmıştır. Şanlıurfa'da toplumsal huzuru bozacak davranışlara izin vermiyor, sorumsuz davrananları adalete teslim ediyoruz."