Şanlıurfa’da eski damat dehşeti

İHA'nın haberine göre, olay Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Kanser hastası 52 yaşındaki Elif Emektar’ın E.E. adındaki kızı ile H.O. adındaki eski damadı, mahkeme kararı ile anlaşmalı olarak 4 yıl önce boşandı.

Kocasından boşanan E.E. iddiaya göre eski kocasından sürekli ölüm tehdidi alması üzerine kanser hastası annesini de yanına alarak Ankara’ya kaçtı. Ankara’da yaşayan Emektar ailesi, iddiaya göre sürekli ölüm tehditleri almaya devam etti.

Geçtiğimiz yıl, eski damadı tarafından kundaklandığı iddia edilen Elif Emektar’ın evi ikinci kez kundaklandı. Ankara’da yaşayan Elif Emektar, gece saatlerinde komşuları tarafından telefonla evinin kundaklandığı haberini aldı.

Otobüsle memleketine dönen çaresiz kadın, evinin ikinci kez kundaklandığını gördü. Tüm eşyaları yanan ve evi kullanılamaz hale gelen hasta kadın, önce karakola ardından da savcılığa giderek eski damadı hakkında suç duyurusunda bulundu.

YARDIM BEKLİYOR

Evine döndüğünde eşyalarıyla birlikte evinin de tamamen kullanılamaz hale geldiğini belirten Elif Emektar, “Eski damadım geçen yıl evimi yaktı. Geldim evimi düzelttim, evimi onardıktan sonra tekrar Ankara'ya gittim. Ankara'da yaşıyorum. Dün gece yine gelmiş evimi ateşe vermiş. Komşuların hepsi görmüş. Komşularda korkudan gelip ifade vermiyorlar. Sabah saat 05.00 gibi yine gelip tekrar evi ateşe vermiş. Bu kez de tam yanmayan bir kısım eşya kalmıştı, onları da ateşe vermiş. İkinci gelişini de komşular görmüş. Bu şahsın gözaltına alınıp tutuklanmasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum" dedi.

Elif Emektar "Kızımla boşandıktan sonra sürekli bizi tehdit ediyor. Üzerinize kezzap suyu dökeceğim, Urfa'ya girmeyeceksiniz, sizi öldürürüm, Urfa yasak size, diyerek sürekli bizi tehdit ediyor. Bu tehditler yüzünden kaçtık, Ankara'ya gittik. Çocuklarımın canına bir zarar gelmesin diye Ankara'da yaşamaya karar verdik. Ankara'da adresimi de bildirmedim. Adresimi bulup bize zarar vermesin diye adres değişikliği de yapmadım" diye konuştu.

"Torunlarım dahil hiçbirimizin can güvenliği yok" diyen Elif Emektar "Torunlarım bir haftadır okula gidemiyor. Daha önce silahla gelip evi tarayınca çocuklar evde yatıyordu. Lütfen yetkililere çağrıda bulunuyorum. Kendilerini bizim yerimize koysunlar. Ona göre bu kişiye bir ceza versinler. Kızımla boşandıktan sonra bizden ne istediğini biz de anlamadık. Sürekli bir intikam peşinde koşuyor. Sürekli bize zarar veriyor. Adliyeye geldim, bu şahıstan şikayetçi oldum. Bu eski damadımdan şikayetçi oldum. Gereken her yere bildireceğim, sonuna kadar şikayetçi olacağım" ifadelerini kullandı.