Şanlıurfa’da Filistin için yürüyüş düzenlendi

Şanlıurfa'da İsrail’in saldırıları sonucu Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından binlerce kişi düzenlenen yürüyüşe katıldı.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa’da Filistin için yürüyüş düzenlendi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için Şanlıurfa genelindeki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Dergah Cami'de cuma namazının ardından çeşitli STK'lar ve vatandaşlar, Kara Meydanı Cami'ye kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılarak bir açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Filistin’de dünyanın gözü önünde sadece insanların ölmediğini, orada insanlığın öldüğünü belirterek, sessiz kalan ve İsrail’e destek veren devlet başkanlarına tepki gösterdi.

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