Şanlıurfa’da firari zanlı yakalandı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa’da firari zanlı yakalandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışma çerçevesinde Harran ilçesine bağlı Kökenli Mahallesinde ekipler tarafından bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, “Silahla Birden Fazla Kişi İle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma” suçundan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulan yabancı uyruklu A.T.’yi yakaladı.

Zanlı sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Karaköprü Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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