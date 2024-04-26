Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu. 6 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda, maddi durumu iyi olmayan kadınları fuhuşa teşvik eden kişilere yönelik çalışma başlattı.

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Ekipler tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda, 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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