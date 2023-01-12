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Hastane bahçesinde kavga etmeye başladılar

Şanlıurfa'da hastanede karşılaşan husumetli aileler arasında silahlı kavga çıktı, 2 kişi yaralandı. Hastane bahçesinde devam eden kavgada ise atılan taşlardan bir gazeteciyle bir polis memuru yaralandı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 01:18
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Şanlıurfa'da husumetli aileler arasında kavga

Hastane bahçesinde kavga etmeye başladılar
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Kent merkezindeki bir trafik kazası sonrası yaralıyı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götüren aile fertleri, aralarında daha önce husumet bulunan başka bir ailenin üyeleriyle karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane bahçesinde kavga etmeye başlayan taraflardan 2 kişi, açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

POLİS MEMURU YARALANDI

Bir süre sonra yeniden kavga etmeye başlayan tarafları sakinleştirmek için olay yerine takviye polis ekibi sevk edildi. Kavga sırasında atılan taşlardan bir gazeteciyle bir polis memuru yaralandı.

Tarafları sakinleştirmek isteyen polis ekipleri, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı. Hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. (AA)

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