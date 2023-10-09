Şanlıurfa'da iki aile çatıştı. Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa’da akraba iki aile boşanma meselesi yüzünden silahlı kavga etti. Olayda 1 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile çatıştı. Ölü ve yaralılar var

Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı.

SİLAH, BALTA, BIÇAK, TAŞ….

İki ailenin yakınlarının katılmasıyla büyüyen tartışma bir süre sonra silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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1 KİŞİ ÖLDÜ 12 KİŞİ YARALANDI

Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim Kurt (35) doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Bir otomobil ile bir minibüste hasarın oluştuğu olay yerinde çok sayıda boş kovan, sopa, bıçak ve silah ele geçirildi.

Kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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