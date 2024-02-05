Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Karaköprü ilçesinin Buluntu Hoca Bulvarı üzerinde yaşanan kazada, Ayşe A.’nın kontrolündeki otomobil ile Ömer Şahin’in kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla, kazanın gerçekleştiği yere sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle araçların içinde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Ömer Şahin’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Diğer 2 yaralı hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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