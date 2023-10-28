Şanlıurfa'da kaçak avcılara ceza yağdı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Haliliye ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Dikme Mahallesi kırsal alanında yapılan denetimlerde, M.H. M.K. H.K. ve A.A.’nın kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan kontrollerde şahısların atmaca kuşunu usulsüz olarak avladıkları belirlendi.

TOPLAM 57 BİN 269 TL PARA CEZASI

Av malzemelerine el konulurken, 4 kişiye toplam 57 bin 269 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen atmaca kuşu ise Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.