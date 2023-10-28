Şanlıurfa'da kaçak avcılara ceza yağdı

Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 4 kişinin malzemelerine el konulurken, toplam 57 bin 269 lira da idari para cezası uygulandı.

KAYNAK: İHA
Şanlıurfa'da kaçak avcılara ceza yağdı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), Haliliye ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Dikme Mahallesi kırsal alanında yapılan denetimlerde, M.H. M.K. H.K. ve A.A.’nın kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan kontrollerde şahısların atmaca kuşunu usulsüz olarak avladıkları belirlendi.

TOPLAM 57 BİN 269 TL PARA CEZASI

Av malzemelerine el konulurken, 4 kişiye toplam 57 bin 269 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen atmaca kuşu ise Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Merkez Bankası'ndan vatandaşları değil patronları sevindirecek haber geldi Ekonomi
Merkez Bankası'ndan vatandaşları değil patronları sevindirecek haber geldi
Yılın ilk 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi Gündem
Yılın ilk 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi
Uzmanından hayat kurtaran ‘inme’ uyarısı Sağlık
Uzmanından hayat kurtaran ‘inme’ uyarısı
Kötü haber uzaydan geldi, dünyaya doğru geliyor Bilim
Kötü haber uzaydan geldi, dünyaya doğru geliyor
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi Ekonomi
Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi
Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında Ekonomi
Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında