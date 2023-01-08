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Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kaçak angut kuşu avcılığı yapan üç kişiye 50 bine yakın para cezası verildi.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 17:01
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Şanlıurfa'da kaçak avlanmaya dev ceza

Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
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İHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyçeri Mahallesi Saadettin Sokak'ta kaçak kara avcılığı ihbarının alınması üzerine operasyon yaptı. Yapılan baskında B.G., F.Y. ve S.T. isimli 3 kaçak avcı suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte ruhsatlı, takozsuz av tüfekleri ile 9 adet canlı, 9 adet cansız olmak üzere toplam 18 adet angut kuşu ele geçirildi.

Jandarma tarafından ele geçirilen kuşlar Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak kara avcılığı yapan 3 kişiye toplamda 47 bin 877 TL para cezası uygulandı.

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﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
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