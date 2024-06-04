Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu. 1000'den fazla ürün ele geçirildi

Operasyonda, 2 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler arasında 504 kol saati, 179 cep telefonu ve 490 elektronik sigara bulunuyor.

Kaçakçılık ürünlerine el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Viranşehir'de son zamanlarda artan kaçakçılık faaliyetlerine karşı Emniyet Müdürlüğü'nün kararlı mücadelesi devam ediyor.