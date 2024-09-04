Şanlıurfa'da kafa kafaya çarpıştılar! 1 ölü bir yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da kafa kafaya çarpıştılar! 1 ölü bir yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde gerçekleşti. M.D. yönetimindeki 63 AIK 229 plakalı otomobil, bir elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan Selim Şahap ve Muhammet Hanif Mermerdaş yaralandı. Olayın bildirilmesinin ardından kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, müdahalelere rağmen Selim Şahap kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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