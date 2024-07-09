Şanlıurfa kavruldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa kavruldu

Şanlıurfa'da termometrelerin 42 dereceyi aşmasıyla sıcaklık rekorları kırılıyor ve bu durum günlük yaşamı zorlaştırıyor.

O ilimiz kavruldu

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl gibi gölgelik alanlara yöneliyor.

Gizem Çelik adında bir vatandaş, "Bugün hava inanılmaz sıcak. Güneş altında yanıyoruz. Serinlemek için buz gibi su içiyoruz ve gölge arıyoruz ama yeterince gölge bulmak zor" diye konuştu

Antalya'dan Şanlıurfa'ya ailesiyle ziyarete gelen Fatma Kabalı ise, sıcak havaya rağmen Balıklıgöl'ün mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti. Şehirde sıcak hava dalgasının etkisi sürüyor.

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