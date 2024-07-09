Şanlıurfa kavruldu

O ilimiz kavruldu

Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar serinlemek için Balıklıgöl gibi gölgelik alanlara yöneliyor.

Gizem Çelik adında bir vatandaş, "Bugün hava inanılmaz sıcak. Güneş altında yanıyoruz. Serinlemek için buz gibi su içiyoruz ve gölge arıyoruz ama yeterince gölge bulmak zor" diye konuştu

Antalya'dan Şanlıurfa'ya ailesiyle ziyarete gelen Fatma Kabalı ise, sıcak havaya rağmen Balıklıgöl'ün mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti. Şehirde sıcak hava dalgasının etkisi sürüyor.