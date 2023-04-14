Şanlıurfa'da kayıp iş insanı ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde fabrika işleten kişinin cesedi, su kuyusunda bulundu.
İlçede çırçır fabrikası işleten Kadir Önkol'dan 2 gündür haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu.
Jandarma'nın yaptığı araştırma sonrası Önkol'a ait araç, kırsal Uysallı Mahallesi yakınlarında bulundu.
CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU
Araştırmayı genişleten ekipler bölgedeki bir su kuyusunda erkek cesedi buldu.
Yapılan incelemede Kadir Önkol'a ait olduğu tespit edilen ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.